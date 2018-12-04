Появились фото пропавших украинских катеров в порту оккупированной Керчи

Журналисты побывали в оккупированной Керчи и обнаружили захваченные украинские Россией малые бронированные катера Бердянск и Никополь.

Катера находятся у причальной стенки в акватории Генмола в Керчи, на территории, контролируемой Погранслужбой ФСБ России, сообщает Крым.Реалии.

Украинские катера передислоцировали вглубь порта. Они находятся на территории, которая до 2014 года принадлежала керченскому отряду украинской морской охраны (в/ч 1472), а после российской аннексии Крыма на территории части разместились пограничники ФСБ России.

Журналистам удалось сфотографировать украинские военные корабли. На фото видна часть номера катера, закрытого маскировочной сетью.

Рейдовый буксир Яны Капу находится там же, ближе к концу причала. Его пока не перемещали.

Накануне появилась информация, что бронекатера Никополь и Бердянск были отбуксированы из порта оккупированной Керчи в неизвестном направлении.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Военное положение в Украине: все, что нужно знать