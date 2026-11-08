Массового захоронения не обнаружили. В Пужниках Тернопольской области завершили еще один этап поиска погибших во время Волынской трагедии
На Тернопольщине завершили очередной этап поисковых работ (Фото: Скриншот видео / Укринформ)
Украинские и польские специалисты завершили очередной этап поисковых работ на территории бывшего села Пужники Тернопольской области, где ведутся поиски останков людей, погибших во время Второй мировой войны. Обнаружить массовое захоронение не удалось, однако исследователи нашли фундамент кладбищенской часовни.
Об этом сообщили в Специализированном учреждении Волинські старожитності, пишет Укринформ.
В ходе поисковой экспедиции специалисты продолжили обследование северо-восточной части старого кладбища в Пужниках. С помощью техники они заложили 36 разведочных траншей на территории площадью около 0,5 гектара. В результате удалось установить границы кладбища и обнаружить остатки трех объектов.
«Предварительно мы полагаем, что удалось обнаружить фундамент часовни, где совершался обряд отпевания умерших перед погребением, а также хозяйственной постройки. Кроме того, была выявлена каменная кладка, которая, возможно, является частью дороги», — сообщили в учреждении.
По словам специалистов, Пужники — сложное место для поисковых работ, поскольку это холмистая местность, поросшая лесом и кустарником.
Для дальнейшего обследования территории Пужников планируется использовать технологию LiDAR (Light Detection and Ranging) — современный метод лазерного сканирования земной поверхности. Его применение должно помочь обнаружить место массового захоронения. В настоящее время идет процесс получения необходимого разрешения на проведение съемки.
К поисковым работам с украинской стороны присоединились специалисты учреждения Волинські старожитності. Польшу представляли эксперты Поморского медицинского университета в Щецине и представители фонда Свобода и демократия.
Поисковые работы по обнаружению погибших во время Волынской трагедии
В мае 2025 года в рамках сотрудничества Украины и Польши по вопросу Волынской трагедии был завершен полевой этап эксгумационных работ в селе Пужники Тернопольской области. Были обнаружены останки 42 человек. ДНК-тесты проводятся на территории Польши.
30 сентября 2025 года украинские исследователи из львовского мемориально-поискового центра Доля провели эксгумационные работы в польском селе Юрково (ныне Юречкова) Подкарпатского воеводства.
23 марта 2026 года в селе Углы Ровенской области украинские и польские специалисты приступили к поисково-эксгумационным работам с целью обнаружения жертв Волынской трагедии. В конце марта стало известно, что массовых захоронений поляков на этой территории не обнаружили.
17 июля Зеленский сообщил, что украинская сторона откроет все архивы Службы безопасности и Службы внешней разведки, касающиеся трагических событий на Волыни в 1943—1944 годах.