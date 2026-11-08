Массового захоронения не обнаружили. В Пужниках Тернопольской области завершили еще один этап поиска погибших во время Волынской трагедии

Украинские и польские специалисты завершили очередной этап поисковых работ на территории бывшего села Пужники Тернопольской области, где ведутся поиски останков людей , погибших во время Второй мировой войны. Обнаружить массовое захоронение не удалось, однако исследователи нашли фундамент кладбищенской часовни.

Об этом сообщили в Специализированном учреждении Волинські старожитності, пишет Укринформ.

В ходе поисковой экспедиции специалисты продолжили обследование северо-восточной части старого кладбища в Пужниках. С помощью техники они заложили 36 разведочных траншей на территории площадью около 0,5 гектара. В результате удалось установить границы кладбища и обнаружить остатки трех объектов.

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«Предварительно мы полагаем, что удалось обнаружить фундамент часовни, где совершался обряд отпевания умерших перед погребением, а также хозяйственной постройки. Кроме того, была выявлена каменная кладка, которая, возможно, является частью дороги», — сообщили в учреждении.

По словам специалистов, Пужники — сложное место для поисковых работ, поскольку это холмистая местность, поросшая лесом и кустарником.

Для дальнейшего обследования территории Пужников планируется использовать технологию LiDAR (Light Detection and Ranging) — современный метод лазерного сканирования земной поверхности. Его применение должно помочь обнаружить место массового захоронения. В настоящее время идет процесс получения необходимого разрешения на проведение съемки.

К поисковым работам с украинской стороны присоединились специалисты учреждения Волинські старожитності. Польшу представляли эксперты Поморского медицинского университета в Щецине и представители фонда Свобода и демократия.

Поисковые работы по обнаружению погибших во время Волынской трагедии

В мае 2025 года в рамках сотрудничества Украины и Польши по вопросу Волынской трагедии был завершен полевой этап эксгумационных работ в селе Пужники Тернопольской области. Были обнаружены останки 42 человек. ДНК-тесты проводятся на территории Польши.

30 сентября 2025 года украинские исследователи из львовского мемориально-поискового центра Доля провели эксгумационные работы в польском селе Юрково (ныне Юречкова) Подкарпатского воеводства.

Волынская трагедия. Ключевые события 1/2 / Инфографика: NV

Волынская трагедия. Ключевые события / Инфографика: NV

23 марта 2026 года в селе Углы Ровенской области украинские и польские специалисты приступили к поисково-эксгумационным работам с целью обнаружения жертв Волынской трагедии. В конце марта стало известно, что массовых захоронений поляков на этой территории не обнаружили.

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17 июля Зеленский сообщил, что украинская сторона откроет все архивы Службы безопасности и Службы внешней разведки, касающиеся трагических событий на Волыни в 1943—1944 годах.