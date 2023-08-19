Поисковая операция в Чернигове завершена — МВД 19 августа, 20:23 Черниговский драмтеатр после российского ракетного удара, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В субботу, 19 августа, Министерство внутренних дел Украины сообщило, что поисковая операция в городе Чернигов, который обстреляли российские оккупанты, завершена.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В МВД сообщили, что в результате российского удара по центральной части города семь человек погибли и 129 были ранены.

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По данным ведомства, среди пострадавших есть 15 детей и 15 сотрудников полиции.

Руководитель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус также сообщил о завершении поисково-спасательной операции. По его данным, в результате ракетной атаки 140 человек обратились за медицинской помощью, по состоянию на сейчас 41 был госпитализирован.

В субботу, 19 августа, российские оккупанты обстреляли город Чернигов, вероятно, использовав баллистическую ракету. В результате попадания есть раненые и погибшие.