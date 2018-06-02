Погром в ТЦ Магелан в Киеве: Молодчики крушили мебель, охрана их поливала водой из пожарных рукавов

Захват сопровождался "душем" из пожарных рукавов и погромом мебели и техники

В субботу, 2 июня, неизвестные разблокировали вход в сам ТЦ Магеллан в Киеве, который пытались захватить накануне.

Об этом сообщает Информатор.

"Около 11:30 неизвестные начали штурм офисных помещений торгового центра, охрана заперлась внутри и поливала "захватчиков" водой из пожарных рукавов. Но, несмотря на все старания охраны, молодые люди таки смогли проникнуть в помещение, попутно разбив технику и мебель. Все помещения офиса залиты водой, много битого стекла", - сообщает издание.

На место прибыли несколько полицейских патрулей. Правоохранители взяли показания у обеих сторон конфликта и оставили несколько полицейских для поддержания порядка.

По информации издания, по состоянию на 13:30 ситуация возле ТЦ Магелан спокойная, однако территорию по-прежнему контролируют молодые люди спортивного телосложения.

Супермакет Ашан 2 июня так и остался закрытым. Администрация магазина повесила у касс объявления о том, что супермаркет не работает "по техническим причинам".

"Охрана магазина отказалась комментировать данную ситуацию, сказав, что не пускать никого в супермаркет им приказало руководство. Они также добавили, что до конца дня магазин работать точно не будет. Тем не менее, по самому супермаркету разгуливали неизвестные молодые люди спортивного телосложения, которые сообщили, что супермаркет не работает, потому что нет электричества и не работают кассы, хотя свет в магазине был и мониторы касс горели", - добавили в издании.

Молодые люди отказались давать какие-либо комментарии по поводу их нахождения на территории торгового центра.

Полиция пока официально не называет происходящее в Магелане рейдерским захватом. Правоохранители на месте устанавливают обстоятельства происшествия и законность происходящего.

Напомним, что в пятницу, 1 июня, неизвестные в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТЦ Магеллан. Они также заблокировали выходы из здания автомобилями. Владелец Анатолий Юркевич сообщал, что молодых людей наняли представители Сбербанка России.

Хозяйственный суд Киева 29 декабря 2017 года наложил повторный арест на торговый центр Магеллан в Киеве.

В августе 2017 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Сбербанку приобрести киевский ТЦ Магеллан.

Собственник ТЦ Магеллан, бизнесмен Анатолий Юркевич заявил о нежелании отдавать актив ТЦ Магеллан Сбербанку.

24 января 2018 года Киевский апелляционный хозсуд открыл производство по апелляции Сбербанка. Также банк сейчас в судах пытается взыскать с компании Край Проперти и ее поручителя компании Универсал №16 задолженность на $67,6 млн.

Анатолий Юркевич - крупный украинский бизнесмен. Главный бизнес предпринимателя - молочная группа Милкиленд, которая ориентировалась на российский рынок. Отметим, что ранее бизнесмену принадлежали продовольственные гипермаркеты Край (проданы Каравану), ТРК Магеллан в Киеве, Харькове (последний передан ВТБ Банку) и Днепре, журнал Компаньон, Украинский профессиональный банк (в 2015 году признан неплатежеспособным) и пр.