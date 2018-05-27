27 мая 2018, воскресенье

Погром на рынке в Киеве: полиция задержала 34 человека

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Мужчин доставили в участок для выяснения обстоятельств погрома
Фото: Цензор

Мужчин доставили в участок для выяснения обстоятельств погрома

Полиция Киева задержала 34 человека, причастных к погрому торговых киосков на рынке возле станции метрополитена Лесная.

"Всего в управление полиции доставили 34 человека: с ними общаются правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении полицейских.

Напомним, что утром 27 мая группа из примерно 60-70 человек разгромила киоски на рынке в районе метро Лесная в Киеве. Вследствие конфликта пострадали три правоохранителя.

Причиной стало избиение военного пенсионера продавцами. 26 мая торговец из Грузии избил военного пенсионера, когда он вступился за женщину.

По данному факту возбуждено два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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