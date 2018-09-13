Пограничники задержали женщину, пытавшуюся под юбкой пронести в Украину 49 айфонов

Украинские пограничники в пункте пропуска Гоптовка Харьковской области выявили гражданку Украины, которая пыталась тайком пронести с территории России 49 смартфонов Iphone.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ в Facebook, пограничники обратили внимание на сильное волнение женщины, которая пыталась пешком пересечь границу.

"Правоохранители приняли решение о применении специальных технических средств для осмотра женщины и ее личных вещей. В результате произошло срабатывание металлоискателя. Выяснилось, что под одеждой, а именно – под юбкой женщина пыталась переместить 49 мобильных телефонов Iphone, бывших в употреблении. Для этого она сшила большие специальные карманы, в которые и упаковала товар", - говорится в сообщении.

Телефоны изъяты в установленном порядке.