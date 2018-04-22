Пограничники задержали партию из более 5 тысяч утят, которых хотели незаконно вывезти в Россию

В субботу, 21 апреля, в Сумской области на окраине населенного пункта Рясне пограничники обнаружили партию из более 5 тысяч живых утят, которых пытались незаконно перевезти через границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Военнослужащие отдела Краснополье при осмотре микроавтобуса Ford украинской регистрации, зафиксировали несоответствие указанных цифр в товарно-сопроводительных документах с реальным количеством птиц в авто. Водитель, гражданин Украины, вез в Россию 5600 живых утят, но согласно документам их должно было быть только тысяча", - говорится в сообщении.

Сейчас выясняются все обстоятельства правонарушения. Птенцов передали компетентным органам для принятия правового решения.

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