Пограничники задержали немца, который хотел нелегально попасть в Украину на велосипеде

В пятницу, 30 марта, на границе с Польшей задержали гражданина Германии, который пытался попасть в Украину вне пункта пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Представители Пограничной Стражи Польши проинформировали пограничников отдела Смильниця Мостиского отряда о не пропуске в Украину гражданина Германии, который ехал без загранпаспорта. Также они сообщили, что несмотря на отсутствие всех документов, которые позволяют пересекать границу, немец планирует пробраться в Украину вне пункта пропуска Смильница", - говорится в сообщении.

Позже сотрудники Госпогранслужбы обнаружили мужчину на окраине населенного пункта Старява во Львовской области. При себе 30-летний мужчина имел внутренний паспорт гражданина Германии.

Иностранец на велосипеде планировал доехать до Одессы.

Нарушителя задержали для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Ранее сообщалось, что пограничники остановили пропуск авто на границе в Черниговской области из-за бешеного енота.