Пограничники задержали немца, который хотел нелегально попасть в Украину на велосипеде

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иностранец планировал доехать до Одессы
Фото: ГПСУ

Иностранец планировал доехать до Одессы

В пятницу, 30 марта, на границе с Польшей задержали гражданина Германии, который пытался попасть в Украину вне пункта пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Представители Пограничной Стражи Польши проинформировали пограничников отдела Смильниця Мостиского отряда о не пропуске в Украину гражданина Германии, который ехал без загранпаспорта. Также они сообщили, что несмотря на отсутствие всех документов, которые позволяют пересекать границу, немец планирует пробраться в Украину вне пункта пропуска Смильница", - говорится в сообщении.

Позже сотрудники Госпогранслужбы обнаружили мужчину на окраине населенного пункта Старява во Львовской области. При себе 30-летний мужчина имел внутренний паспорт гражданина Германии.

Иностранец на велосипеде планировал доехать до Одессы.

Нарушителя задержали для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Ранее сообщалось, что пограничники остановили пропуск авто на границе в Черниговской области из-за бешеного енота.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове