28 сентября 2018, пятница

Пограничники задержали гражданина США, который пытался прорваться на велосипеде к любимой в РФ

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По словам американца, РФ отказала ему в выдаче визы
Фото: ГПСУ

По словам американца, РФ отказала ему в выдаче визы

Украинские пограничники задержали в Харьковской области гражданина США, который пытался пересечь на велосипеде границу с РФ вне пунктов пропуска.

Как сообщается, получив оперативную информацию от участкового инспектора, сотрудники ГПСУ выдвинулся к месту вероятного нарушения, где в 10 метрах от линии госграницы и задержали американца.

По словам мужчины, он пытался попасть в Россию, чтобы "увидеться с любимой", а на нарушение пошел из-за того, что не смог получить российскую визу.

Сейчас правонарушитель привлечен к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы. Его дальнейшую судьбу решит суд.

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