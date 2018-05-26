26 мая 2018, суббота

Пограничники задержали болельщика, который числится в базе данных Интерпола

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Уроженец Ливана находится в базе данных Интерпола за подделку документов

Уроженец Ливана находится в базе данных Интерпола за подделку документов

Пограничники задержали уроженца Ливана, прибывшего в Киев на финал Лиги чемпионов УЕФА, который внесен в базу данных Интерпола.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, пограничники задержали уроженца Ливана в аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Каира. Мужчина 1985 года рождения не имеет гражданства. По его словам, он прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов.

"В отношении данного гражданина произошло срабатывание Базы данных Интерпола. Оказалось, что его разыскивают в Испании за подделку документов", - сообщил Слободян.

Отмечается, что задержанный передан в подразделение Национальной полиции. 

"Во время следования организованных групп болельщиков нужно постоянно быть начеку... Пограничники продолжают нести службу в усиленном варианте", - говорится в сообщении.

Напомним, в центре Киева полиция остановила молодых людей с пиротехникой и балаклавами

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