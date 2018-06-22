Пограничники со стрельбой остановили двух беглецов у границы на Буковине

В пятницу, 22 июня, украинские пограничники применили оружие, чтобы остановить двух подозрительных мужчин у границы в Красноильске Черновицкой области.

Об этом местному изданию Черновицкий Проминь сообщили в пресс-службе Черновицкого пограничного отряда.

"Мужчины двигались вдоль государственной границы, по требованию сотрудников остановиться для проверки документов, они не отреагировали и обратились в бегство", - говорится в заявлении.

Украинские пограничники во время преследовали беглецов сделали предупредительные выстрелы, после чего мужчины остановились.

Против задержанных открыли админдело по статье 185-10 КУоАП о злостном неповиновении законному требованию пограничников.

Это уже третий раз за неделю пограничники применили оружие, чтобы остановить нарушителей границы на Буковине.

19 июня 20 человек напали на пограничников, которые патрулировали границу в Черновицкой области. В результате предупредительного выстрела один из нападавших получил огнестрельное ранение.

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20 июня в 100 км от государственной границы пограничники разоблачили контрабандистов сигарет, к нарушителям применили предупредительный выстрел.