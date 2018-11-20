Пограничники прокомментировали сообщения о "потерянной" барже с контрабандой в Черном море

Правоохранители открыли уголовное производство по факту перевозки контрабандной партии сигарет на барже, которую во время шторма в Черном море 19 ноября прибило к берегу.
Как сообщили в Государственной пограничной службе, следственные действия на барже проводятся в рамках уголовного производства по статье 201 УК Украины (контрабанда).
Во время предварительного осмотра силовики обнаружили груз с табачными изделиями различных марок. Объем контрабанды обещают установить после полной разгрузки баржи. Также правоохранители выясняют происхождение груза.
"По имеющейся информации буксир с баржей осуществляли каботажный переход из порта Голая Пристань в порт Скадовск. Для выяснения всех обстоятельств и проверки плавсредств пограничники проинформировали органы СБУ и прокуратуры", - сообщили украинские пограничники.
По словам пограничников, буксир Параллель отнесло к берегу у мыса Ланжерон, а баржу - к населенному пункту Черноморск. Сейчас суда находятся под наблюдением пограничников.
Напомним, что 19 ноября в Черном море в районе Тендровской косы, примерно в девяти милях от берега, в условиях сильного шторма потерпел бедствие буксир Параллель. Моряки были подобраны танкером Аркадия, который проходил мимо. Затем их передали на борт катера Морской охраны и доставили в порт Очаков.
Впоследствии выяснилось, что члены экипажа перед подачей сигнала SOS отцепили баржу UDP-DM-2309-УДП с контрабандным грузом. Штормом буксир Параллель отнесло к берегу у мыса Ланжерон, а баржу - к населенному пункту Черноморск.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования