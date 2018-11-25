Пограничники переходят на усиленный режим работы из-за протестов "евробляхеров"

Государственная пограничная служба Украины переходит на усиленный режим работы из-за протестов владельцев автомобилей на еврономерах, которые происходят 25 ноября.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает 112 Украина.

"На местах, рядом с гражданами находятся экипажи Национальной полиции, которые и проводят разъяснительную работу, чтобы они (протестующие) не препятствовали движению. В свою очередь ГПСУ создала ситуативные группы, чтобы отслеживать онлайн всю ситуацию, происходит взаимообмен с Нацполицией, а также подняты дополнительные силы, которые находятся в готовности для недопущения любых провокаций, которые могли возникнуть непосредственно на границе", – отметил Демченко.

В настоящее время затруднено движение транспорта на пунктах пропуска Устилуг, Рава-Русская, Ягодин, Малый Березный, Шегини и Краковец.

Как сообщалось ранее, 25 ноября владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли три пункта пропуска во Львовской области и два на Волыни.

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Напомним, 8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроекты №8487 и №8488. Они, в частности, уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу (с 25 ноября).