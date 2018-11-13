13 ноября 2018, вторник

Пограничники обнаружили в машине из оккупированной территории Донбасса пломбы ЦИК Украины

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Водителя передали сотрудникам СБУ
Фото: ГПСУ

Водителя передали сотрудникам СБУ

Сотрудники Государственной погранслужбы обнаружили в автомобиле, следовавшего с временно оккупированной РФ территории Донбасса, номерные пломбы ЦИК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как отмечается, указанный автомобиль был остановлен на контрольном пункте въезда-выезда Новотроицкое в Донецкой области.

Откуда и зачем водитель вез пломбы, на данное время не известно. Пограничники передали его вместе с находкой сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств.

 

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове