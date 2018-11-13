Пограничники обнаружили в машине из оккупированной территории Донбасса пломбы ЦИК Украины

Сотрудники Государственной погранслужбы обнаружили в автомобиле, следовавшего с временно оккупированной РФ территории Донбасса, номерные пломбы ЦИК Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Как отмечается, указанный автомобиль был остановлен на контрольном пункте въезда-выезда Новотроицкое в Донецкой области.
Откуда и зачем водитель вез пломбы, на данное время не известно. Пограничники передали его вместе с находкой сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств.
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