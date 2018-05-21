Пограничники нашли российскую мину у шоссе под Мариуполем

Пограничники из состава Объединенных сил обнаружили противопехотную мину из России, которая была заложена на автодороге Мариуполь-Сартана.

Об этом сообщили 21 мая в Государственной пограничной службе Украины.

Предварительно речь идет о модели МОН-50. Это противопехотная мина российского происхождения - поражение при взрыве данной мины наносится готовыми убойными элементами, вылетающих в направлении противника на расстояние до 50-ти метров.

Мину заложили в районе проведения операции Объединенных сил. Правоохранители предполагают, что мину планировали применить против военных или гражданского населения.

Напомним, утром 21 мая украинская армия отразила атаку диверсантов боевиков за отвоеванное село Пивденне в Донецкой области, в результате боя погибли двое украинцев, еще четверо бойцов были ранены.