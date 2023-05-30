Лично и в присутствии врача. Кто извещает родных погибшего на войне

30 мая, 23:40
Поделиться:
Кто извещает родных погибшего на войне (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Кто извещает родных погибшего на войне (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Семью каждого украинского военнослужащего, погибшего на войне, должен вовремя проинформировать военный комиссар по месту жительства погибшего.

Читайте также:
15 миллионов выплаты за погибшего военного. Как их получить?

Об этом рассказывает Юридическая Газета.

Кто и как извещает родных погибшего

Командир воинской части обязан в день гибели военного лично по телефону и телеграммой известить военного комиссара и прислать ему по почте письменное уведомление.

Видео дня

В телеграмме необходимо указать дату и причину гибели или смерти. Если смерть наступила по вине военнослужащего (неосторожность, самоубийство, действие с признаками преступления), командир воинской части обязательно указывает об этом в письменном сообщении.

Военный комиссар обязан в день получения телеграммы немедленно информировать представителей местной государственной администрации или органов местного самоуправления по месту жительства семьи о гибели с указанием ее причин; лично (по возможности в присутствии врача) известить близких родственников погибшего (умершего).

Согласовать место, время и порядок захоронения военнослужащего с родными, органами местного самоуправления.

Также военный комиссар информирует родственников о льготах, предусмотренных законами и актами Украины, и разъясняет порядок возбуждения ходатайства о назначении выплат членам семьи погибшего.

Читайте также:
Денежное обеспечение для военных. Кто получает выплаты 30, 50, 100 тысяч гривен с 1 июня

Кто имеет право на выплату от государства

Напомним, что семья каждого украинского военнослужащего, погибшего на войне, может получить от государства единовременную компенсацию в 15 миллионов гривен.

Она распределяется равными долями на всех членов семьи первой степени родства.

Право на ее получение имеют:

— родители;

— один из супругов, который не женился во второй раз;

— дети, не достигшие совершеннолетия;

— дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо получили инвалидность до достижения ими совершеннолетия;

— иждивенцы погибшего.

При этом дети считаются членами семьи независимо от того, являются ли это дети кого-либо из супругов, совместные или усыновленные, рожденные в браке или внебрачные.

Читайте также:
Всеобщая мобилизация. Как получить отсрочку от призыва в Украине — что-то изменилось с 1 июня
Редактор: Святослав Василик

Теги:   Военные Соцвыплаты Похороны Боевые потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X