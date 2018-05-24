Погоня за водителем вокруг клумбы в Ржищеве: женщина за рулем авто была под действием наркотиков

За рулем авто, которое провоцировало полицейских в Ржищеве Киевской области, была 28-летняя местная жительница.

Как рассказали в пресс-службе полиции, она была в неадекватном состоянии.

Медицинская экспертиза установила, что она находилась в состоянии наркотического опьянения под действием амфетамина.

Во время осмотра салона авто правоохранители обнаружили вещество, похожее на наркотики. Его отправили на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного) Уголовного кодекса Украины.

Максимальная санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Ржищеве Киевской области правоохранителям пришлось открыть огонь во время погони за нарушителем на автомобиле Lada. При этом, судя по видео, опубликованному очевидцем событий, водитель нарочно провоцировал полицейских, когда их служебный автомобиль, преследуя его, врезался в клумбу.