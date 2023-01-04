«Самые холодные в Рождественской перспективе». Синоптик рассказала о регионах, в которых похолодание будет наиболее ощутимым 4 января, 16:35 Погода в Украине: последние новости (Фото:Jonny McNee/ unsplash)

Четверг, 5 января, станет днем похолодания в Украине и сменой сухой теплой погоды на холодную и влажную.

Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.

Циклон Axel с северо-запада (Скандинавии) переместится в Украину вместе с атмосферными фронтами и обусловит существенное изменение в погоде. В большинстве областей пройдут дожди, а со временем, в связи с понижением температуры воздуха, вино трансформируется в мокрый снег.

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Осадки будут умеренными, в южной части – преимущественно небольшими. В восточных областях дождь и мокрый снег вероятнее 5 января во второй половине дня и вечером. При перемещении атмосферных фронтов западный и юго-западный ветер будут усиливаться до сильных, местами до 15-20 метров в секунду. При усилении ветра температура воздуха может ощущаться ниже, чем есть на самом деле.



Циклон по имени Axel придет в Украину с северо-запада, из районов Скандинавии / Фото: Наталья Диденко / фейсбук

Температура, по прогнозу, в ночь с 4 на 5 января ожидается в диапазоне от +4 тепла до -3 градусов мороза. 5 января днем ожидается +3+8 градусов, на юге и западе местами до +7+11 градусов. Холоднее всего будет на северо-востоке Украины — от 0 до +4 градусов.

Погода 5 января в Киеве будет влажной, с осадками и ветреностью. Порывы западного, юго-западного ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Ночью предполагается +1+3 градуса, завтра днем столбики термометров будут колебаться в пределах +5, +6 градусов.

После прохождения атмосферных фронтов с севера начнет поступать в Украину зимний воздух, ожидается похолодание до морозов.



«Холоднейшими в ближайшей Рождественской перспективе будут Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Киевщина, Черкасщина, Полтавщина, Луганщина, часть Днепропетровщины и Запорожья. В ночные часы в течение 7-9 января здесь температура воздуха может опускаться до -10-16 градусов. Похолодание в целом коснется всей Украины. Южная часть и западные области в меньшей степени ощутят это существенное понижение температуры воздуха», — подытожила синоптик.

Напомним, ранее синоптики перечислили погодные рекорды в Украине во зло оккупантам.