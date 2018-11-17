17 ноября 2018, суббота

Погода на выходных: киевлян предупредили о гололеде на дорогах

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Водителей призвали быть осторожными из-за гололеда
Фото: pixabay.com

Водителей призвали быть осторожными из-за гололеда

На дорогах столицы Украины в субботу, 17 ноября ожидается гололедица. 

Об этом говорится в сообщении КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В связи с погодными условиями водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, вблизи пешеходных переходов и мест расположения детских учреждений снижать скорость до минимума и включить габаритные огни или противотуманные фонари.

В субботу в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Днем столбик термометра будет показывать 0...+2 градуса.

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