Погода на выходных: киевлян предупредили о гололеде на дорогах

На дорогах столицы Украины в субботу, 17 ноября ожидается гололедица.

Об этом говорится в сообщении КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В связи с погодными условиями водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, вблизи пешеходных переходов и мест расположения детских учреждений снижать скорость до минимума и включить габаритные огни или противотуманные фонари.

В субботу в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Днем столбик термометра будет показывать 0...+2 градуса.