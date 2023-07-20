Похищенные россиянами дети из спецшколы Николаевской области уже находятся в безопасности в Грузии — омбудсмен 20 июля, 17:46 Воспитанники спецшколы оказались в оккупации с марта 2022 года (Фото:Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram)

Пятнадцать детей из спецшколы в Николаевской области, которых ранее депортировали российский оккупанты, уже находятся в безопасности на территории Грузии.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Есть хорошие новости о 15-ти воспитанниках КУ Новопетровская специальная школа Снигиревского района Николаевcкой области, которые были незаконно депортированы в РФ. Сейчас они — в безопасности!» — написал Лубинец в Telegram.

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По данным омбудсмена, воспитанники спецшколы вместе с и.о. директора заведения оказались в оккупации с марта 2022 года. Через несколько месяцев, в июле, оккупанты принудительно переместили детей на временно оккупированные районы Херсонской области, а оттуда в октябре депортировали в российский город Анапу.

Большинство из этих детей имели статус сирот и лишенных родительской опеки, рассказал Лубинец. Также среди похищенных детей была 16-ти летняя девушка, которую еще до полномасштабного вторжения усыновили граждане США. После того, как были завершены все юридические процедуры, усыновители должны были унести ребенка.

«Когда детей депортировали, законному представителю с помощью родителей-усыновителей, которые хотели спасти свою дочь, удалось перевезти детей в Грузию. После чего они проинформировали наше посольство в Грузии и меня лично о местонахождении воспитанников», — сообщил омбудсмен.

По его данным, в настоящее время в Грузии воспитанники Новопетровской спецшколы проживают в комфортном доме, дистанционно учатся, получают медицинскую помощь. А усыновленная девочка воссоединилась со своей американской семьей, добавил он.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

По данным Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тысяч детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит, в частности, через территорию Беларуси, заявлял он.