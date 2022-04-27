«Готовятся к 9 мая и пополняют обменный фонд». Оккупанты массово похищают мужчин призывного возраста на захваченных территориях — разведка 27 апреля, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Российские военные похищают людей в захваченных городах Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты массово похищают мужчин призывного возраста на временно захваченных территориях. Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, так россияне готовятся к 9 мая и пополняют «обменный фонд».

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В пресс-службе ГУР заявили, что на временно занятых территориях в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях оккупанты проводят масштабные «фильтрационные мероприятия». Чаще всего они похищают мужчин призывного возраста, в первую очередь ветеранов АТО/ООС, бывших военных и правоохранителей, проукраинских активистов.



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По данным разведки, в помещениях СИЗО в Херсоне удерживают более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС. Их пытают и допрашивают.

В селе Великая Лепетиха Херсонской области россияне создали фильтрационный лагерь. Туда прибыли около 400 российских военных в форме росгвардии и начали задерживать мужчин призывного возраста. В ГУР заявили, что их массово вывозят в направлении оккупированного Крыма.

«Главная цель таких действий — „пополнение обменного фонда“. Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже при условии, если украинцы не участвовали в боевых действиях 2022 года», — сказано в сообщении.

В ГУР также не исключают, что российские военные преступники могут организовать пропагандистские «парады» с участием задержанных украинцев, попытавшись выдать их за «военнопленных» и провести по улицам временно захваченных городов. В разведке напомнили, что такие же действия проводились в Донецке 2014 года, когда украинских героев после пыток заставили пройти по центральной улице города, где они подвергались издевательствам и унижениям.



В ГУР подчеркнули, что действия российских оккупантов — военное преступление, и организаторы понесут наказание.

Президент Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Португалии 21 апреля заявил, что оккупанты депортировали на территорию России не менее 500 тысяч человек.

В Министерстве обороны Украины сообщали, что россияне блокируют выезд мужчин призывного возраста с территорий во временно захваченных Херсонской и Запорожской областях.

Что делают с украинцами в фильтрационных лагерях? – Людмила Денисова, омбудсмен https://www.youtube.com/embed/rwTIN5TWzvA

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