В Тернопольской области военные похищали людей и требовали у них деньги (Фото: Главное управление национальной полиции в Тернопольской области)

Правоохранители разоблачили группу военнослужащих в Тернопольской области, которые пытали людей, требовали у них деньги и отбирали их имущество. Об этом в среду, 15 октября, сообщила полиция в Тернопольской области.

Обновлено в 22:50. В Третьей штурмовой бригаде сообщили, что ознакомились с сообщением Нацполиции о задержании нескольких человек, которые якобы являются бойцами бригады. Там подчеркнули, что открыты к сотрудничеству с правоохранителями и ожидают объективного расследования.

Реклама

«Третий штурмовой — одно из подразделений с самым низким уровнем преступности среди военных. Бригада осуждает насилие против гражданских лиц и будет способствовать привлечению к ответственности каждого, кто совершил противоправные действия», — добавили в бригаде.

По данным следствия, фигуранты похищали людей, вывозили за пределы населенных пунктов, били, унижали и требовали от них деньги или ценности. Среди пострадавших — тяжелораненые военные, которые проходили реабилитацию после фронта.

В частности, 27-летнего жителя Тернополя нападавшие заставили отдать автомобиль KIA, который впоследствии обнаружили на территории Киевской области.

В другом случае военнослужащие встретили на улице действующего военного, который находился на лечении. Его силой посадили в микроавтобус, вывезли в неизвестном направлении, избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение.

Еще одного мужчину нападавшие, применив слезоточивый газ, затащили в авто и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Пострадавшего избивали и удерживали три дня в нечеловеческих условиях.

Другое похожее преступление, по данным полиции, произошло на Ивано-Франковщине. Там военные остановили авто мужчины, пересадили его в свой транспорт и угнали его автомобиль. Пострадавших запугивали и угрожали расправой в случае обращения в полицию.

Во время обысков на территории Тернопольской, Киевской и Харьковской областей правоохранители изъяли оружие, мобильные телефоны, транспортные средства и другие вещественные доказательства. Задержаны шесть человек.

Следователи уже сообщили семерым фигурантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о: ч. 2 ст. 127 — пытки; ч. 2 ст. 146 — незаконное лишение свободы или похищение человека; ч. 4 ст. 187 — разбой; ч. 2 ст. 289 — незаконное завладение транспортным средством.

В полиции отметили, что устанавливают других лиц, причастных к преступной деятельности.