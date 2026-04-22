Из них 150 — с начала года. Украина вернула более 2100 детей, которых похитила Россия — Зеленский

22 апреля, 12:04
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Зеленский заслушал доклад представителей команды Bring Kids Back UA Александра Бевза и Максима Максимова (Фото: @V_Zelenskiy_official)

Зеленский заслушал доклад представителей команды Bring Kids Back UA Александра Бевза и Максима Максимова (Фото: @V_Zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось вернуть более 2100 похищенных Россией детей, из них 150 — с начала 2026 года.

В своих соцсетях глава государства сообщил, что заслушал доклад представителей команды Bring Kids Back UA Александра Бевза и Максима Максимова о результатах работы инициативы.

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«Всего за время работы инициативы удалось вернуть более чем 2100 украинских детей, которых похитила Россия. Из них 150 — с начала этого года. Спасибо всем партнерам, которые нам в этом помогают», — отметил он.

Зеленский обсудил с представителями Bring Kids Back UA поддержку украинских усилий на уровне международных организаций.

Президент подчеркнул, что недавно впервые на уровне ООН депортацию и принудительное перемещение украинских детей квалифицировали как преступление против человечности.

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Зеленский отметил, что Украина готовится к заседанию Международной коалиции за возвращение детей на уровне министров, которое состоится 11 мая в Брюсселе.

«Рассчитываем на широкое представительство, конкретные решения и практическую поддержку партнеров», — добавил он.

В декабре 2025 года Зеленский заявил, что Украина имеет список из около 500 похищенных детей с адресами их пребывания в РФ.

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В том же месяце Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует от России немедленно вернуть всех принудительно депортированных украинских детей.

В июне команда исследователей Йельского университета (США) установила, что Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими. Часть из них усыновили российские семьи, других — перевели в военные лагеря или разместили в интернатах.

Украина подтверждает незаконный вывоз в Россию более 19 тысяч детей. Страна-агрессор традиционно отрицает эту информацию, заявляя, что речь идет лишь о «сотнях» детей.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Владимир Зеленский депортация Дети Военные преступления РФ Война России против Украины

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