Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Чувствительный вопрос — много тихой дипломатической работы продолжается. И чтобы срывать любые попытки России говорить, что они там вроде бы ничего не знают о наших детишках, мы работаем так, чтобы давать и адреса», — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что первый такой список с более 300 фамилиями, именами и адресами похищенных детей будет на столе у всех лидеров, которые помогают Украине.

31 октября руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в Украину удалось вернуть восемь воспитанников Новопетровской специальной школы из Николаевской области, которых российские оккупанты принудительно вывезли еще в 2022 году.

В июне команда исследователей Йельского университета (США) установила, что Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими. Часть из них усыновили российские семьи, других — перевели в военные лагеря или разместили в интернатах.

Украина подтверждает незаконный вывоз в Россию более 19 тысяч детей. Страна-агрессор традиционно отрицает эту информацию, заявляя, что речь идет лишь о «сотнях» детей.