В Запорожской ОГА опровергли сообщение о похищении РФ скифского золота из музея в Мелитополе

29 апреля, 17:14
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Оригинальные экспонаты были эвакуированы из музея еще в самом начале вторжения (Фото:Konstantin008/wikipedia.org)

Оригинальные экспонаты были эвакуированы из музея еще в самом начале вторжения (Фото:Konstantin008/wikipedia.org)

Власти Запорожской области опровергли сообщения о том, что российские оккупанты якобы похитили из Мелитопольского краеведческого музея уникальную коллекцию скифского золота 4 века.

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Такие слухи ранее распространила в соцсетях кремлевская пропаганда.

В свою очередь глава областной военной администрации Александр Старух назвал это фейком, отметив, что ценнейшие предметы были эвакуированы из музея еще в самом начале полномасштабного вторжения РФ, и оригиналов среди экспонатов, которые там остались, нет.

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«В марте месяце самое ценное из Запорожской области было вывезено. Полностью со всех музеев, то, что представляло собой историко-культурную ценность, в другие регионы Украины. Сейчас проводится вторая волна эвакуации менее ценных вещей… Знаете, есть разные музейные предметы. Есть оригиналы, есть копии, есть муляжи…», — пояснил Старух, чем могли завладеть оккупанты.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Музей Российская агрессия Запорожская область Мародерство Мародеры Российские военные Мелитополь Скифское золото Война России против Украины

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