Похищение мэра Херсона оккупантами: назначена исполняющая обязанности городского головы 7 июля, 18:32 Галина Луговая стала и.о. городского головы Херсона (Фото:Херсонська міська рада / Facebook)

После похищения российскими оккупантами городского головы Херсона Игоря Колыхаева его обязанности исполняет секретарь Херсонского горсовета Галина Луговая.

Об этом Луговая рассказала в интервью Суспільному, опубликованному в четверг, 7 июля.



«Мэра нет уже больше недели, а коммунальные службы, учреждения должны работать. Только так можно обеспечить организацию их работы. Об этом, собственно, и сказано в распоряжении, подписанном 6 июля», — объяснила она.



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Луговая уточнила, что сотрудники горсовета сейчас работают дистанционно, потому что собираться где-то в Херсоне опасно.

«У нас сейчас самое главное — выплата заработной платы работникам учебных заведений. По образованию мне звонят по телефону и учителя, и директора школ. Они не получили зарплату… Люди сейчас остаются на оккупированной территории и без зарплаты. Главная задача, чтобы учителя, врачи, вся социальная сфера, чтобы все выплаты люди получили», — сказала секретарь горсовета.

Россияне похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева 28 июня. По словам советницы городского головы Галины Ляшевской, его схватили, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома.

Мэра Херсона Игоря Колыхаева похитили оккупанты. Что он рассказал накануне https://www.youtube.com/embed/laqZ-AtXSSI

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