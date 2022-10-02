Похищение директора ЗАЭС. МАГАТЭ обещает приложить усилия для освобождения Игоря Мурашова — Кулеба 2 октября, 18:25 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины)

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Международное агентство по атомной энергии прилагает все усилия для освобождения похищенного Россией генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.

Об этом он написал в своем Twitter.

Кулеба провел разговор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и проинформировал, что Украина готова способствовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

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Глава МИД подчеркнул, что РФ должна вывести войска и военную технику со станции.

В свою очередь Гросси заверил, что МАГАТЭ прилагает все усилия для освобождения похищенного Россией директора ЗАЭС.

Оккупанты РФ в пятницу, 30 сентября, задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

1 октября МАГАТЭ получило информацию, что российские оккупанты «временно задержали» Мурашова.

Кроме того, стало известно, что на следующей неделе Рафаэль Гросси посетит Киев и Москву. Поездка будет частью усилий по «скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции».