Спецслужбы РФ препятствуют возвращению украинских детей домой — омбудсмен 5 апреля, 02:44 Дети (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российские спецслужбы создают препятствия для возвращения домой похищенных детей из Украины. Некоторые пытаются вернуться в Украину самостоятельно.

Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.



Он утверждает, что российские военнослужащие похитили 17-летнего Богдана Ерохина из Мариуполя и доставили его в Донецк, а затем он был помещен в приемную семью в России, в то время как его сестра осталась в Украине.

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«Следует заметить, что этот юноша имеет гражданство Украины. А потому принудительное перемещение его на территорию страны-агрессора не „спасение“, как это замечает Львова-Белова, а преступление», — отметил Лубинец.

Молодой человек попытался самостоятельно вернуться в Украину, но был остановлен российскими спецслужбами в Беларуси и отправлен обратно в Россию. Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова сама заявила об этом случае.

«Эта история — очередное публичное признание в совершенных военных преступлениях — похищении украинских детей! Уверен, что за это непременно будет справедливое наказание! Мы работаем для этого и по поводу вышеупомянутого факта и подобных случаев будем обращаться в компетентные органы!» — заявил омбудсмен.