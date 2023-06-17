Россияне планируют похитить почти 300 детей из Запорожской области — мэр Мелитополя 17 июня, 20:10 Мирные жители, которых Россия вывезла из Херсона в оккупированный Крым перед отступлением, 2 ноября 2022 года (Фото:REUTERS / Alexey Pavlishak)

Российские оккупанты планируют вывезти почти 300 украинских детей из временно оккупированного Бердянского района Запорожской области в российскую Чувашию.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в „солнечную“ Чувашию. В росСМИ отчитались об отправке 48 детей, остальных собираются вывезти в несколько смен», — говорится в сообщении.

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Федоров напомнил, что сначала оккупанты захватили украинские территории и лишили детей счастливого детства, а теперь отправляют их вглубь России за 1600 км от дома.

Мэр Мелитополя предположил, что далее оккупанты будут манипулировать ситуацией на Бердянском направлении и держать детей в России в качестве заложников.

«Украинские дети — последнее, о ком думает враг. Для них это разменная монета для шантажа», — говорится в сообщении.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой.

Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

28 апреля Украина передала Международному комитету Красного Креста список более 19 тысяч украинских детей, которых российские оккупанты незаконно депортировали с временно оккупированных территорий Украины. 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в Украину вернули всего 371 вывезенного Россией ребенка.