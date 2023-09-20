Россияне обещают увеличенные выплаты за опекунство над украинскими детьми — ЦНС

20 сентября, 15:37
Поделиться:
Дети (Фото:Александр Ермоченко/Reuters)

Дети (Фото:Александр Ермоченко/Reuters)

Россияне на временно оккупированных территориях обещают увеличенные выплаты и льготы при условии взятия опекунства над украинскими детьми.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

Таким образом, по данным ЦНС, враг проводит «политику поощрения».

Отмечается, что при этом у большинства детей есть родители или опекуны на территориях, контролируемых Украиной.

Видео дня

Читайте также:

Дети (Фото:REUTERS/Агустин Маркарян) Оккупанты на Херсонщине вывезут в Россию еще 20 украинских детей

Зафиксированы и случаи, когда россияне не возвращают детей их родственникам и ищут опекунов в глубине России, где в дальнейшем дети ассимилируются с местным населением.

ЦНС отмечает, что такие действия оккупантов являются частью геноцида, уничтожают сознание целого поколения украинцев и являются международным преступлением.

Депортация украинских детей — что известно

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Читайте также:

ФСБ (Фото:instagram.com/fsb_rossii_official) ФСБ на оккупированных территориях пугает лишением родительских прав в случае несогласия отдавать детей на обучение по программе РФ — Генштаб

19 июля глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей.

20 июля МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства о причастности к депортации детей из Украины.

19 июля глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей.

20 июля МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства о причастности к депортации детей из Украины.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Усыновление Геноцид Военные преступления депортация Война России против Украины похищение детей

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X