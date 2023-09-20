Россияне обещают увеличенные выплаты за опекунство над украинскими детьми — ЦНС 20 сентября, 15:37 Дети (Фото:Александр Ермоченко/Reuters)

Россияне на временно оккупированных территориях обещают увеличенные выплаты и льготы при условии взятия опекунства над украинскими детьми.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

Таким образом, по данным ЦНС, враг проводит «политику поощрения».

Отмечается, что при этом у большинства детей есть родители или опекуны на территориях, контролируемых Украиной.

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Зафиксированы и случаи, когда россияне не возвращают детей их родственникам и ищут опекунов в глубине России, где в дальнейшем дети ассимилируются с местным населением.

ЦНС отмечает, что такие действия оккупантов являются частью геноцида, уничтожают сознание целого поколения украинцев и являются международным преступлением.

Депортация украинских детей — что известно

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

19 июля глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей.

20 июля МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства о причастности к депортации детей из Украины.

19 июля глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей.

20 июля МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства о причастности к депортации детей из Украины.