Более 2 тысяч украинских детей были депортированы на территорию Беларуси — белорусская оппозиция 23 мая, 17:20 Россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Правительство белорусского диктатора Александра Лукашенко принимало участие в незаконной депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины.

Об этом сообщает Sky news со ссылкой на предварительный доклад организации белоруской оппозиции в изгнании Народного антикризисного управления.

По данным управления, 2150 украинских детей, в том числе сироты в возрасте от 6 до 15 лет, были отправлены в так называемые лагеря отдыха и санатории на территории Беларуси.

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Россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и «детского омбудсмена» РФ Марии Львовой-Беловой.

Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.