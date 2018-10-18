18 октября 2018, четверг

Погибший в Украине американский военный впервые пилотировал Су-27

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Сет Неринг имел более 20 лет опыта работы пилота

Сет Неринг имел более 20 лет опыта работы пилота

Пилот Национальной гвардии США Сет Неринг, который погиб во время крушения истребителя Су-27 16 октября в Винницкой области, впервые участвовал в военных учениях за рубежом и впервые выполнял полет на истребителе Су-27УБ.

Об этом на запрос Громадського сообщили в пресс-службе подразделения Национальной воздушной гвардии Калифорнии.

"Имел больше 20 лет опыта работы пилота для ВВС США и Национальной воздушной гвардии Калифорнии", - говорится в сообщении.

Сет Неринг присоединился к армии в декабре 1994 года как начальник экипажа истребителя F-16. За это время он налетал 2050 часов на истребителях F-16 Viper и 224 часов - на F-15 Eagle.

В Нацгвардии США добавили, что 44-летний подполковник родился в Фресно, штат Калифорния, проживал в Рино, штат Невада.

Отмечается, что США присоединились к украинскому расследованию катастрофы.

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Напомним, 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины. Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках многонациональных учений Чистое небо-2018.

В результате оба пилота погибли. Среди погибших - полковник Иван Петренко, начальник авиации воздушного командования Восток ВС ВСУ, и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США, американский пилот Сет Неринг по прозвищу Джетро.

17 октября в Винницкой области нашли черные ящики. Причины трагедии пока неизвестны.

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