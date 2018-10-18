Погибший в Украине американский военный впервые пилотировал Су-27

Сет Неринг имел более 20 лет опыта работы пилота

Пилот Национальной гвардии США Сет Неринг, который погиб во время крушения истребителя Су-27 16 октября в Винницкой области, впервые участвовал в военных учениях за рубежом и впервые выполнял полет на истребителе Су-27УБ.

Об этом на запрос Громадського сообщили в пресс-службе подразделения Национальной воздушной гвардии Калифорнии.

"Имел больше 20 лет опыта работы пилота для ВВС США и Национальной воздушной гвардии Калифорнии", - говорится в сообщении.

Сет Неринг присоединился к армии в декабре 1994 года как начальник экипажа истребителя F-16. За это время он налетал 2050 часов на истребителях F-16 Viper и 224 часов - на F-15 Eagle.

В Нацгвардии США добавили, что 44-летний подполковник родился в Фресно, штат Калифорния, проживал в Рино, штат Невада.

Отмечается, что США присоединились к украинскому расследованию катастрофы.

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Напомним, 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины. Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках многонациональных учений Чистое небо-2018.

В результате оба пилота погибли. Среди погибших - полковник Иван Петренко, начальник авиации воздушного командования Восток ВС ВСУ, и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США, американский пилот Сет Неринг по прозвищу Джетро.

17 октября в Винницкой области нашли черные ящики. Причины трагедии пока неизвестны.