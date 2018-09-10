11 сентября 2018, вторник

Погибший в Киеве иностранный военный не был инструктором Нацгвардии

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Иллюстративное фото
Фото: Pixabay

Иллюстративное фото

Полиция Киева опровергла свое сообщение о том, что найденный мертвым боец ​​спецотряда иностранного государства был инструктором Национальной гвардии Украины.

"Во время установления всех обстоятельств происшествия и проведения тщательной проверки выяснилось, что погибший не был сотрудником Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что погибшим оказался гражданин Израиля Бари Бонен, который долгое время работал в Украине, был награжден за волонтерскую деятельность медалью одной из общественных организаций.

Напомним, что в Киеве в одной из квартир Голосеевского района нашли мертвым иностранца 1982 года рождения. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

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