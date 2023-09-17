Погребение военнослужащего. Кто выдает документы, как перевозят тело, что обеспечивает воинская часть и какая процедура 17 сентября, 16:16

Сотни тысяч военных защищают Украину от российского вторжения, однако во время боев погибнуть может каждый. В Украине предусмотрены процедуры захоронения, оповещения, перевозки тела погибшего военнослужащего и помощь семьям в погребении.

Объяснение юриста Василий Кисиль и партнеры / Фото: пресс-служба

Воинская часть после гибели военного выполняет некоторые обязанности, связанные с его погребением и оказанием почестей погибшему. В Украине законодательство предусматривает некоторую помощь родственникам с погребением военного, а также необходимые процедуры с перевозкой тела для захоронения, или порядок действий, если оно на временно оккупированной территории.

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Юристы Василь Кисиль и Партнеры рассказали NV, что нужно знать об извещении семьи, процедурах доставки тела погибшего военного, погребении и помощи в процессе погребения со стороны государства.

О гибели военнослужащего его/ее родственников должен сообщить представитель ТЦК. Этот же представитель должен согласовать с родственниками военнослужащего и местными властями место, время и порядок захоронения (закапывание гроба в могиле или кремация). Если вы узнали о гибели от других людей, свяжитесь с ТЦК, в котором стоит на учете военнослужащий, и узнайте, получал ли ТЦК сообщение о гибели от в/ч.

Если военнослужащий стоит на учете в одном ТЦК, но был мобилизован из другого, установите связь в первую очередь с ТЦК, где человека мобилизовали, а при необходимости получить дополнительную информацию — также со вторым.

Перевозка тела

Командир в/ч, где служил военнослужащий, отвечает за передачу тела для патологоанатомического исследования, перевозку тела к месту захоронения и организацию захоронения.

Документы для перевозки тела погибшего выдает в/ч. Тело военнослужащего должны доставить к месту захоронения за счет государства в течение 3 суток со дня гибели.

В/ч должна передать одному из членов семьи, близких родственников или наследников военнослужащего его/ее личные вещи. О передаче вещей в/ч оформляет акт под подпись.

Оформление документов

Узнайте в в/ч, оформили ли они свидетельство о смерти военнослужащего. Если в/ч не оформила свидетельство, его можно оформить в течение 1 года со дня гибели в органе регистрации актов гражданского состояния (РАГС) по зарегистрированному месту жительства военнослужащего, месту гибели или месту захоронения.

Перед обращением в ЗАГС за свидетельством о смерти вам надо предварительно получить врачебную справку о смерти (форма 106/о). Ее выдает патологоанатом после исследования тела.

Форму 106/о надо подать в ЗАГС с заявлением о государственной регистрации смерти, которую можно скачать здесь: https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/99/f71269n2758.doc (скопировать и вставить в строку).

За передачу тела для патологоанатомического исследования отвечает в/ч, поэтому в/ч должна иметь информацию о конкретном местонахождении тела.

Если нельзя забрать тело

Если вы получили информацию о гибели военнослужащего, но не смогли забрать тело или нет информации в ТЦК о гибели, ваши действия могут быть такими:

если военнослужащий приписан к одному ТЦК, но мобилизовался из другого, узнайте у второго ТЦК (к которому еще не обращались), получали ли они сообщение о гибели;

обратитесь в Управление гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ (044−454−74−03, 044−454−73−51). Командир в/ч должен сообщать это Управление о гибели военнослужащих;

обратитесь в в/ч военнослужащего и узнайте о наличии приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава в/ч из-за гибели;

если на предыдущих этапах вы не получили информацию, обратитесь к Уполномоченному по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (0−800−339−247, 095−896−04−21, 099−792−01−26), который координирует поиск пропавших без вести людей;

подайте в полицию два заявления (можно обратиться устно):

1) заявление для открытия уголовного производства по факту гибели человека;

2) заявление о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Получите контакты следователя, который будет вести дело.

Если вам подтвердили информацию о гибели военнослужащего, ориентируйтесь на другие пункты этой инструкции, в/ч должна обеспечить передачу тела для захоронения.

Если тело находится на оккупированной территории

Если тело погибшего военнослужащего находится на временно оккупированной территории, обратитесь в соответствующую районную или областную военную (военно-гражданскую) администрацию.

Актуальные контакты администраций можно найти на их сайтах, перечень которых доступен по этой ссылке.

После освобождения территории местная администрация создает спецгруппу, которая проводит эксгумацию и передает тела погибших военнослужащих, их вещи и документы. Свяжитесь с местной администрацией, а также с Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, предоставьте подробную информацию о военнослужащем и обстоятельствах его/ее гибели и оставьте свои контактные данные.

После идентификации тела военнослужащего представитель Уполномоченного уведомляет родных и тело передают для захоронения. Если тело не было идентифицировано, его передают судмедэксперту для экспертизы ДНК, которая проводится за счет государства. Если тело передали для экспертизы ДНК, информацию о его конкретном местонахождении должны иметь полиция и прокуратура по месту, где нашли тело.

Погребение военнослужащего — процедуры

Для погребения военнослужащего его в/ч должна за свой счет выдать военную форму, в которой будет похоронен военнослужащий, а также закупить вещи для погребения. К этим вещам относятся:

гроб;

оцинкованный гроб, санитарный мешок и транспортировочный ящик ( при необходимости);

при необходимости); подушка;

похоронное покрывало;

надгробный крест;

ритуальный венок;

Государственный флаг. После погребения Государственный флаг передают родным;

для военнослужащих мусульманской веры также 9 метров белого ситца.

На кладбище может быть обустроен отдельный сектор для захоронения военнослужащих. Эту информацию надо уточнить в ритуальной службе или в сельском/поселковом/городском совете населенного пункта, где расположено кладбище.

Заявление на получение пособия на погребение / Фото: пресс-служба

Заявление на получение пособия на погребение / Фото: пресс-служба

Во время захоронения военнослужащего проводится военный погребальный ритуал с отдачей воинских почестей. Решение проводить ритуал или нет принимают родные военнослужащего или другой человек, который занимается погребением.

После захоронения ритуальная служба должна выдать родным погибшего военнослужащего свидетельство (справку) о погребении.

Члены семьи погибшего военнослужащего имеют право на оплату их проезда к месту погребения и обратно за счет государства. За получением проездных документов или денежной компенсации за проезд вам нужно обратиться в в/ч, а если она не обеспечила это — в ТЦК при условии предъявления свидетельства о смерти. Образец заявления на получение компенсации за проезд приложен к этой инструкции.

Если военнослужащий имеет награду Героя Украины, орден Богдана Хмельницкого трех степеней, орден княгини Ольги трех степеней или статус участника боевых действий или пострадавшего участника Революции Достоинства, погребение проводится за счет государственного (для тех, кто имеет награду или орден) или местного (для тех, кто имеет статус УБД или участника Революции Достоинства) бюджета. Дополнительно к этому семья военнослужащего имеет право на помощь в проведении погребения и компенсацию расходов на ритуальные услуги и сооружение надгробия в размере 12 945 гривен (по состоянию на 2023 год).

Заявление на безвозмездное захоронение / Фото: пресс-служба

Заявление на безвозмездное захоронение / Фото: пресс-служба

Для оплаты погребения за счет государственного бюджета обратитесь в управление социальной защиты населения в районной государственной администрации или исполнительном комитете местного совета по месту погребения или проживания военнослужащего. Для оплаты погребения за счет местного бюджета обратитесь в областную/Киевскую городскую администрацию по месту погребения или проживания военнослужащего.

Заявление на компенсацию проезда к месту захоронения / Фото: пресс-служба

Заявление на компенсацию проезда к месту захоронения / Фото: пресс-служба

Для получения компенсации в размере 12 945 гривен обратитесь в в/ч. Образцы заявлений на получение компенсации прилагаются к инструкции.