Погребение по месту службы. Родных должны известить в течение недели 1 июня, 23:50 Похороны украинского военнослужащего (Фото:Фрайкор)

Процедура захоронения военнослужащего регулируется инструкцией Минобороны. Согласно ей погибшего могут похоронить и по месту службы.

Об этом рассказывает Юридическая Газета.

Погребение по месту службы: какие действия военного комиссара

Приказ Минобороны № 185 от 05.06.2001 О дополнительных мерах по организации погребения военнослужащих, погибших во время прохождения военной службы содержит единую инструкцию, согласно которой происходит захоронение и передача тела павшего на разных этапах.

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Согласно этой инструкции военнослужащего могут похоронить и по месту службы. В случае захоронения военного по месту службы, комиссар по месту призыва погибшего после получения сообщения и свидетельства о смерти, которые должен прислать командир воинской части, где проходил службу военнослужащий, в семидневный срок обязан лично вручить семье или родственникам погибшего военнослужащего сообщение о смерти, свидетельство о смерти и фотографии с места захоронения, а также выразить им соболезнования.

Погребение производится в форме, которая принадлежала военному. Если одежда в непригодном состоянии, то выдается новый комплект.

Личные вещи погибшего военнослужащего передаются по акту под личную подпись одного из членов семьи, близких родственников или наследников погибшего.

Что должна обеспечить воинская часть во время захоронения

При организации погребения за счет воинской части закупаются предметы ритуальной принадлежности:

— гроб, гроб оцинкованный (при необходимости);

— подушка, похоронное покрывало;

— санитарный (патологоанатомический) мешок (при необходимости);

— надгробный крест;

— транспортировочный ящик (при необходимости);

— ритуальный венок;

— государственный флаг, который после захоронения передается близким родственникам погибшего.

Чем еще должны помочь семье погибшего

Членам семей погибших военнослужащих предоставляется право на проезд за счет Минобороны к месту погребения и обратно, а также на проезд и перевозку домашних вещей к выбранному семьей нового места жительства в течение шести месяцев со дня гибели военнослужащего.

Военные перевозочные документы на членов семьи или денежная компенсация за их проезд выдаются военным комиссаром по месту жительства на основании свидетельства о смерти, если они не были обеспечены воинской частью.

Кто и как извещает родных погибшего

Командир воинской части обязан в день гибели военного лично по телефону известить военного комиссара и прислать ему по почте письменное уведомление. Военный комиссар обязан лично (по возможности в присутствии врача) известить близких родственников погибшего, и согласовать место, время и порядок захоронения военнослужащего с родными, органами местного самоуправления.

Также военный комиссар информирует родственников о льготах, предусмотренных законами и актами Украины, и разъясняет порядок возбуждения ходатайства о назначении выплат членам семьи погибшего.

Кто имеет право на выплату от государства

Семья каждого украинского военнослужащего, погибшего на войне, может получить от государства единовременную компенсацию в 15 миллионов гривен.

Она распределяется равными долями на всех членов семьи первой степени родства.

Право на ее получение имеют:

— родители;

— один из супругов, который не женился во второй раз;

— дети, не достигшие совершеннолетия;

— дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо получили инвалидность до достижения ими совершеннолетия;

— иждивенцы погибшего.

При этом дети считаются членами семьи независимо от того, являются ли это дети кого-либо из супругов, совместные или усыновленные, рожденные в браке или внебрачные.