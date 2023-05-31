Поддержка семьи. Что должна обеспечить воинская часть во время погребения военного 31 мая, 23:30 Церемония похорон погибших в войне украинских бойцов, 10 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Воинская часть обязана не только поддержать морально семью погибшего бойца, но и обеспечить ее всем необходимым для погребения.

Об этом рассказывает Юридическая Газета.

Что должна обеспечить воинская часть во время захоронения

При организации погребения за счет воинской части закупаются предметы ритуальной принадлежности:

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— гроб, гроб оцинкованный (при необходимости);

— подушка, похоронное покрывало;

— санитарный (патологоанатомический) мешок (при необходимости);

— надгробный крест;

— транспортировочный ящик (при необходимости);

— ритуальный венок;

— государственный флаг, который после захоронения передается близким родственникам погибшего (умершего).

Чем еще должны помочь семье погибшего

Членам семей погибших (умерших) военнослужащих предоставляется право на проезд за счет МОУ к месту погребения и обратно, а также на проезд и перевозку домашних вещей к выбранному семьей нового места жительства в течение шести месяцев со дня гибели (смерти) военнослужащего.

Военные перевозочные документы на членов семьи или денежная компенсация за их проезд выдаются военным комиссаром по месту жительства на основании свидетельства о смерти, если они не были обеспечены воинской частью.

Кто и как извещает родных погибшего

Командир воинской части обязан в день гибели военного лично по телефону и телеграммой известить военного комиссара и прислать ему по почте письменное уведомление.

Военный комиссар обязан в день получения телеграммы лично (по возможности в присутствии врача) известить близких родственников погибшего (умершего), и согласовать место, время и порядок захоронения военнослужащего с родными, органами местного самоуправления.

Также военный комиссар информирует родственников о льготах, предусмотренных законами и актами Украины, и разъясняет порядок возбуждения ходатайства о назначении выплат членам семьи погибшего.

Кто имеет право на выплату от государства

Семья каждого украинского военнослужащего, погибшего на войне, может получить от государства единовременную компенсацию в 15 миллионов гривен.

Она распределяется равными долями на всех членов семьи первой степени родства.

Право на ее получение имеют:

— родители;

— один из супругов, который не женился во второй раз;

— дети, не достигшие совершеннолетия;

— дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо получили инвалидность до достижения ими совершеннолетия;

— иждивенцы погибшего.

При этом дети считаются членами семьи независимо от того, являются ли это дети кого-либо из супругов, совместные или усыновленные, рожденные в браке или внебрачные.