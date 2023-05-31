Поддержка семьи. Что должна обеспечить воинская часть во время погребения военного
Церемония похорон погибших в войне украинских бойцов, 10 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Воинская часть обязана не только поддержать морально семью погибшего бойца, но и обеспечить ее всем необходимым для погребения.
Об этом рассказывает Юридическая Газета.
Что должна обеспечить воинская часть во время захоронения
При организации погребения за счет воинской части закупаются предметы ритуальной принадлежности:
— гроб, гроб оцинкованный (при необходимости);
— подушка, похоронное покрывало;
— санитарный (патологоанатомический) мешок (при необходимости);
— надгробный крест;
— транспортировочный ящик (при необходимости);
— ритуальный венок;
— государственный флаг, который после захоронения передается близким родственникам погибшего (умершего).
Чем еще должны помочь семье погибшего
Членам семей погибших (умерших) военнослужащих предоставляется право на проезд за счет МОУ к месту погребения и обратно, а также на проезд и перевозку домашних вещей к выбранному семьей нового места жительства в течение шести месяцев со дня гибели (смерти) военнослужащего.
Военные перевозочные документы на членов семьи или денежная компенсация за их проезд выдаются военным комиссаром по месту жительства на основании свидетельства о смерти, если они не были обеспечены воинской частью.
Кто и как извещает родных погибшего
Командир воинской части обязан в день гибели военного лично по телефону и телеграммой известить военного комиссара и прислать ему по почте письменное уведомление.
Военный комиссар обязан в день получения телеграммы лично (по возможности в присутствии врача) известить близких родственников погибшего (умершего), и согласовать место, время и порядок захоронения военнослужащего с родными, органами местного самоуправления.
Также военный комиссар информирует родственников о льготах, предусмотренных законами и актами Украины, и разъясняет порядок возбуждения ходатайства о назначении выплат членам семьи погибшего.
Кто имеет право на выплату от государства
Семья каждого украинского военнослужащего, погибшего на войне, может получить от государства единовременную компенсацию в 15 миллионов гривен.
Она распределяется равными долями на всех членов семьи первой степени родства.
Право на ее получение имеют:
— родители;
— один из супругов, который не женился во второй раз;
— дети, не достигшие совершеннолетия;
— дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо получили инвалидность до достижения ими совершеннолетия;
— иждивенцы погибшего.
При этом дети считаются членами семьи независимо от того, являются ли это дети кого-либо из супругов, совместные или усыновленные, рожденные в браке или внебрачные.