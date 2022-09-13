Пограничники захватили артиллериста ВС РФ, брошенного во время бегства российских войск — видео

13 сентября, 13:43
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Оккупант 2001 года рождения служил в одной из частей в Калинингадской области (Фото:ГПСУ)

Оккупант 2001 года рождения служил в одной из частей в Калинингадской области (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники захватили российского артиллериста, который с марта обстреливал гражданскую инфраструктуру в Харьковской области.

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Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе ГПСУ, опубликовав видео с пленным солдатом ВС РФ 2001 года рождения, который служил в одной из частей в Калинингадской области на должности старшего наводчика гаубического самоходного артиллерийского дивизиона.

Видео дня

Как отмечается, бежавшие во время контрнаступления украинской армии войска РФ бросили его вместе с еще одним сослуживцем, который в итоге подорвался на мине в лесопосадке.

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«Оккупант сообщил, что его САУ 2С3 „Акация“ в составе колонны из 15 единиц военной техники вторглась в Украину в начале марта. С этого времени захватчик периодически обстреливал украинские населенные пункты, в частности Чугуев, Печенеги и Коробочкино. Это продолжалось до 11 сентября, когда Силы обороны Украины разбили вражеский дивизион и заставили оккупантов бежать», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/buch10_04/status/1569294254794772482
https://www.youtube.com/watch?v=Q4Eu8E_AWvg

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

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И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 6000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Пленные Госпогранслужба Украины Артиллерия Российские военные Контрнаступление

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