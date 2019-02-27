Пограничники задержали террориста, позировавшего на фоне сбитого РФ на Донбассе MH17 Сегодня, 12:49 1066 Цей матеріал також доступний українською ГПСУ Боевик присоединился к оккупантам после отбывания наказания за изнасилование ГПСУ

Оперативники погранслужбы задержали боевика прокремлевской террористической группировки Восток, который охранял обломки сбитого РФ Боинга MH17 и позировал на их фоне.

Как сообщается, 41-летний злоумышленник присоединился к российским оккупационным силам в июле 2014 года, после отбывания наказания за изнасилование.

Установить преступную деятельность задержанного удалось благодаря информации из соцсетей.

Фото: ГПСУ

Согласно имеющимся данным, боевик, преимущественно, занимался охраной позиций оккупантов, поэтому в ноябре 2014 года, после активизации боевых действий, он сбежал от своих подельников.

Длительное время злоумышленник скрывался в оккупированном Енакиево, а в феврале 2019 года решил перебраться на подконтрольную Украине территорию.

Фото: ГПСУ

Пограничники задержали его при попытке пересечь линию разграничения в районе Торецка.

