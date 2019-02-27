Пограничники задержали террориста, позировавшего на фоне сбитого РФ на Донбассе MH17
Оперативники погранслужбы задержали боевика прокремлевской
террористической группировки Восток, который охранял обломки сбитого РФ Боинга MH17
и позировал на их фоне.
Как сообщается, 41-летний
злоумышленник присоединился к российским оккупационным силам в июле 2014 года, после
отбывания наказания за изнасилование.
Установить преступную
деятельность задержанного удалось благодаря информации из соцсетей.
Согласно
имеющимся данным, боевик, преимущественно, занимался охраной позиций
оккупантов, поэтому в ноябре 2014 года, после активизации боевых действий, он сбежал
от своих подельников.
Длительное время злоумышленник скрывался в оккупированном Енакиево, а в феврале 2019 года решил перебраться на подконтрольную Украине территорию.
Пограничники задержали его при попытке пересечь линию разграничения в районе Торецка.