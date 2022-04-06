ГПСУ задержала женщину, пытавшуюся выехать из Киевской области к сыну-оккупанту 6 апреля, 13:17 Цей матеріал також доступний українською Мать оккупанта передали сотрудникам СБУ (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники задержали женщину 1980 года рождения, собиравшуюся выехать из Киевской области к своему сыну-оккупанту.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Сторонница так называемого «русского мира» направлялась на восток Украины, чтобы встретиться там с сыном, который, судя по информации, обнаруженной в ее телефоне, служит российским оккупантам.

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«Последний присылал интересные антиукраинские сообщения, которые могут свидетельствовать о его непосредственном участии в войне против Украины. Также сын слал фотографии, где он и другие орки позируют с оружием в российской военной форме. Фотографировался даже на фоне тактических ракетных комплексов», — рассказали пограничники.

Для более подробного разбирательства мать оккупанта передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

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