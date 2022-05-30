Бойцы ГПСУ показали зачистку Харьковской области от российских оккупантов — видео 30 мая, 14:02 Цей матеріал також доступний українською Населенные пункты Харьковской области возвращаются под контроль Украины (Фото:Коллаж НВ)

Украинские пограничники продолжают освобождать Харьковскую область от остатков российских оккупантов.

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Соответствующее видео в понедельник, 30 мая, опубликовала пресс-службе ГПСУ.

На нем, в частности, запечатлена зачистка одного из населенных пунктов региона, находившегося под контролем армии РФ.

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«Участок за участком сводный пограничный отряд в составе Сил обороны освобождает населенные пункты от российских оккупантов», — говорится в описании к видео.

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