Бойцы ГПСУ показали зачистку Харьковской области от российских оккупантов — видео
Населенные пункты Харьковской области возвращаются под контроль Украины (Фото:Коллаж НВ)
Украинские пограничники продолжают освобождать Харьковскую область от остатков российских оккупантов.
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Соответствующее видео в понедельник, 30 мая, опубликовала пресс-службе ГПСУ.
На нем, в частности, запечатлена зачистка одного из населенных пунктов региона, находившегося под контролем армии РФ.
«Участок за участком сводный пограничный отряд в составе Сил обороны освобождает населенные пункты от российских оккупантов», — говорится в описании к видео.
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