«Бой был тяжелый». Пограничники показали, как вырывались из окружения в Бахмуте — видео 6 апреля, 13:44 Пограничники показали видео ближнего боя в Бахмуте (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинские пограничники в Бахмуте Донецкой области попали в окружение в частном секторе. Им пришлось дать ближний бой, чтобы выйти из него.

Видео боя опубликовано в Telegram-канале Госпогранслужбы.

Как рассказали участники боя, их было четверо, и они заняли один из домов в частном секторе Бахмута. Ночью несколько групп оккупантов заняли соседние дома, из-за чего пограничники оказались в окружении.

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«Утром начался тяжелый бой. Я принял импульсивное решение вылезти на крышу и забрасывать оттуда врага гранатами», — рассказывает боец с позывным Архитектор.

По его словам, один из оккупантов залез в дом снизу, после чего украинские защитники его ликвидировали.

«Но он успел бросить несколько гранат, от которых этот дом загорелся. Нам пришлось спускаться через крышу», — добавил Архитектор.

Как отметили в Госпогранслужбе, бойцам удалось не только вырваться из окружения, но и уничтожить нескольких оккупантов.

5 апреля западные официальные лица заявили, что российские силы добились «очень медленного прогресса» в Бахмуте за последние шесть месяцев, несмотря на ввод большого количества солдат и огромные потери.

По данным Сил обороны Украины, обстановка в Бахмуте постоянно меняется.