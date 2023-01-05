С надписью «вертолет». В Харьковской области пограничники уничтожили дрон российских оккупантов 5 января, 11:20 Сбитый вражеский дрон (Фото:ГПСУ/Telegram)

Пограничники на территории Харьковской области ликвидировали беспилотник российских захватчиков, на котором была надпись «вертолет».

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

Отмечается, что военные отследили дрон россиян над своими позициями. Беспилотник наводил удары танка, обстреливавшего их подразделение.

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Защитники сбили русский дрон из стрелкового оружия. оккупанты нанесли на дрон надпись «вертолет».

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 109 720 своих военных, за минувшие сутки — 810. Также оккупанты потеряли три танка, два РСЗО, один самолет, один вертолет.