С надписью «вертолет». В Харьковской области пограничники уничтожили дрон российских оккупантов

5 января, 11:20
Поделиться:
Сбитый вражеский дрон (Фото:ГПСУ/Telegram)

Сбитый вражеский дрон (Фото:ГПСУ/Telegram)

Пограничники на территории Харьковской области ликвидировали беспилотник российских захватчиков, на котором была надпись «вертолет».

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

Отмечается, что военные отследили дрон россиян над своими позициями. Беспилотник наводил удары танка, обстреливавшего их подразделение.

Видео дня

Читайте также:
Изобретательность мотивированных. Украина быстро создала систему управления войсками. Пентагон потратил на это десятилетия и миллиарды — WSJ

Защитники сбили русский дрон из стрелкового оружия. оккупанты нанесли на дрон надпись «вертолет».

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 109 720 своих военных, за минувшие сутки — 810. Также оккупанты потеряли три танка, два РСЗО, один самолет, один вертолет.

https://www.youtube.com/embed/bb6Joazd_a8
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Харьковская область Госпогранслужба Украины Дроны Война России против Украины российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X