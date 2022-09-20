Бойцы ГПСУ утопили российских диверсантов, пытавшихся заплыть им в тыл 20 сентября, 11:40 Пограничники расстреляли лодку с ДРГ, пытавшейся переплыть через Северский Донец (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники предотвратили попытку проникновения в тыл Сил обороны российских диверсантов.

Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Бойцы одного из подразделений, действующих на Святогорском направлении, обнаружили вражескую ДРГ, когда та пыталась переплыть реку Северский Донец.

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«Пограничники с помощью тепловизора обнаружили подготовку противника к преодолению водного препятствия, а когда лодка с четырьмя диверсантами добралась до середины реки — открыли огонь. При обстреле плавсредство захватчиков перевернулось. Тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег», — рассказали в погранслужбе.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

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