Бойцы ГПСУ уничтожили арсенал ВС РФ и находившихся возле него оккупантов 31 августа, 13:37 ГПСУ ударили по складу со станкового противотанкового гранатомета (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники уничтожили на Донбассе склад с оружием и боеприпасами ВС РФ, а также группу находившихся возле него оккупантов.

Об этом в среду, 31 августа, рассказали в пресс-службе ГПСУ.

Как сообщается, украинские защитники обнаружили склад российских войск с помощью аэроразведки.

«Оккупанты обустроились в здании неподалеку от Славянска. По обнаруженной цели военные открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета. В результате, по меньшей мере, четверо оккупантов ликвидированы, боекомплект уничтожен», — говорится в сообщении.

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Напомним, кроме продолжающихся боевых действий на востоке, 29 августа началось контрнаступление украинской армии на южном направлении.

ВСУ также уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

В то же время о каких-либо сроках операции в Генштабе не говорят, советуя украинцам запастись терпением, поскольку процесс деоккупации может быть длительным.

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