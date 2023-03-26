Прятались в гаражах. Украинские пограничники уничтожили группу «вагнеровцев» в Бахмуте — видео
Ликвидация «вагнеровцев» в Бахмуте (Фото:Скриншот с видео/Госпогранслужба)
Украинские пограничники в Бахмуте ликвидировали группу наемников ПВК Вагнер, скрывавшихся в гаражном массиве. В результате отличной работы украинских военных уничтожено не менее 15 окупантов.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что скопления русских наемников зафиксировали с помощью аэроразведки пограничников.