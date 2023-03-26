Прятались в гаражах. Украинские пограничники уничтожили группу «вагнеровцев» в Бахмуте — видео

26 марта, 19:55
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Ликвидация «вагнеровцев» в Бахмуте (Фото:Скриншот с видео/Госпогранслужба)

Ликвидация «вагнеровцев» в Бахмуте (Фото:Скриншот с видео/Госпогранслужба)

Украинские пограничники в Бахмуте ликвидировали группу наемников ПВК Вагнер, скрывавшихся в гаражном массиве. В результате отличной работы украинских военных уничтожено не менее 15 окупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что скопления русских наемников зафиксировали с помощью аэроразведки пограничников.

Видео дня

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Госпогранслужба Украины Российские наемники Бахмут Частная военная компания Вагнера российские потери

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