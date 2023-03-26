Ликвидация «вагнеровцев» в Бахмуте (Фото:Скриншот с видео/Госпогранслужба)

Украинские пограничники в Бахмуте ликвидировали группу наемников ПВК Вагнер, скрывавшихся в гаражном массиве. В результате отличной работы украинских военных уничтожено не менее 15 окупантов.