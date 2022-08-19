Пытались форсировать Северский Донец. Пограничники уничтожили российских диверсантов 19 августа, 10:03 Пограничники уничтожили ДРГ оккупантов в Донецкой области (Фото:Госпогранслужба)

В Донецкой области пограничники уничтожили российских диверсантов, которые пытались форсировать Северский Донец.



Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

«Пограничники заметили группу оккупантов на Северском Донце. Те сняли всю форму и экипировку, чтобы удобнее форсировать реку», — говорится в сообщении.

Видео дня

В результате атаки пограничников двое оккупантов были уничтожены, еще один ранен.

Остальные участники ДРГ сбежали.

4 августа в лесу на территории Бучанской громады в Киевской области задержали предполагаемую диверсионно-разведывательную группу.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.