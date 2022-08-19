Пытались форсировать Северский Донец. Пограничники уничтожили российских диверсантов

19 августа, 10:03
Пограничники уничтожили ДРГ оккупантов в Донецкой области (Фото:Госпогранслужба)

Пограничники уничтожили ДРГ оккупантов в Донецкой области (Фото:Госпогранслужба)

В Донецкой области пограничники уничтожили российских диверсантов, которые пытались форсировать Северский Донец.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

«Пограничники заметили группу оккупантов на Северском Донце. Те сняли всю форму и экипировку, чтобы удобнее форсировать реку», — говорится в сообщении.

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В результате атаки пограничников двое оккупантов были уничтожены, еще один ранен.

Остальные участники ДРГ сбежали.

https://www.youtube.com/embed/lm8t32THPG8

4 августа в лесу на территории Бучанской громады в Киевской области задержали предполагаемую диверсионно-разведывательную группу.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область Северский Донец Война России против Украины Русские диверсанты ДРГ

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