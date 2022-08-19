Пытались форсировать Северский Донец. Пограничники уничтожили российских диверсантов
Пограничники уничтожили ДРГ оккупантов в Донецкой области (Фото:Госпогранслужба)
В Донецкой области пограничники уничтожили российских диверсантов, которые пытались форсировать Северский Донец.
Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.
«Пограничники заметили группу оккупантов на Северском Донце. Те сняли всю форму и экипировку, чтобы удобнее форсировать реку», — говорится в сообщении.
В результате атаки пограничников двое оккупантов были уничтожены, еще один ранен.
Остальные участники ДРГ сбежали.
4 августа в лесу на территории Бучанской громады в Киевской области задержали предполагаемую диверсионно-разведывательную группу.
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