«Делается все необходимое». Украина укрепляет линию границы и пограничные территории с Россией и Беларусью — Госпогранслужба 18 июля, 13:13 Украинские пограничники (Фото:dpsu.gov.ua)

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Украина укрепляет границу с Россией и Беларусью.

«Делается все необходимое, чтобы укрепить как линию границы, так и пограничные в случае, если враг или те, кто захочет к нему присоединиться, попытается совершить наступление на нашу страну», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, войска РФ усилили обстрелы пограничных областей, но создания ударных группировок пока не наблюдается.

«Враг продолжает обстреливать территорию и Черниговской, и Сумской областей, это происходит ежедневно. В последнее время мы фиксируем, что больше обстрелов приходится именно на Сумскую область», – сказал он.

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