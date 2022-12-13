Пограничники укрепляют границу с Беларусью: готовятся к разному развитию событий

13 декабря, 10:34
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Пограничники укрепляют границу с Беларусью (Фото:Оперативное командование Север)

Пограничники укрепляют границу с Беларусью (Фото:Оперативное командование Север)

Украина продолжает укреплять всю границу с Беларусью и готовится к любым вариантам развития событий.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В настоящее время пограничники укрепляют районы от Волыни до Чернигова, проводят инженерное обустройство, устанавливают средства наблюдения и фиксации, «чтобы заранее понимать, что происходит в ближайшем приграничье по ту сторону госграницы».

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Демченко отметил, что нужно готовиться к разному развитию событий, поскольку Россия через территорию соседней Беларуси продолжает совершать атаки.

«Наше внимание приковано к так называемой региональной группировке союзного государства, которую разворачивает Россия совместно с Беларусью. Поэтому все Силы обороны… и пограничники, и ВСУ, и Нацгвардия делают все необходимое, чтобы укрепить как линию границы, так и приграничье», — сказал он.

7 декабря сообщалось, что Беларусь объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

13 декабря Беларусь начала внезапную проверку боеготовности своих войск.

Американский Институт изучения войны считает маловероятным вступление Беларуси в войну против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=YFtT5JcfrVM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Граница Беларусь Госпогранслужба Украины Война России против Украины

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