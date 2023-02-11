Вероятно штурмовик Су-25. Украинские военные сбили второй за эту неделю боевой самолет оккупантов

11 февраля, 17:25
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Украинский военный (Фото:ГПСУ)

Украинский военный (Фото:ГПСУ)

В субботу, 11 февраля, украинские пограничники уменьшили авиапарк российско-оккупационных войск на одну боевую машину. Это уже второй подтвержденный реактивник через неделю.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Военные отметили, что, вероятно, это был штурмовик Су-25. Его удалось сбить с переносного зенитно-ракетного комплекса иностранного производства. От попадания самолет задымился и начал резкое понижение.

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«Столкнувшись с землей, самолет разбился. Вероятно, пилот "демилитаризировался" вместе с самолетом, его катапультирование наши защитники не увидели», - добавили в ГПСУ.

https://www.youtube.com/embed/9E6rJ409PnM
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Госпогранслужба Украины Су-25 Штурмовик Война России против Украины

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