Пограничники показали, как сбили иранский дрон Shahed-136 из стрелкового оружия — видео
Пограничники сбили иранский дрон из стрелкового оружия (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
В Одесской области украинские пограничники сбили иранский дрон-камикадзе Shahed-136 из стрелкового оружия.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Госпогранслужбы.
«На рассвете бойцы ГПСУ заметили „мопед“, который россияне запустили из Крыма. По беспилотнику открыли огонь из стрелкового оружия», — говорится в подписи к ролику.
Дрон взорвался и упал в море, не долетев до определенной цели.
Ранее в Воздушных силах сообщили, что уничтожили 223 иранских дрона-камикадзе Shahed-136 с первого дня их применения в Украине.