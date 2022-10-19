Пограничники показали, как сбили иранский дрон Shahed-136 из стрелкового оружия — видео

19 октября, 12:34
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Пограничники сбили иранский дрон из стрелкового оружия (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Пограничники сбили иранский дрон из стрелкового оружия (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Одесской области украинские пограничники сбили иранский дрон-камикадзе Shahed-136 из стрелкового оружия.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Госпогранслужбы.

«На рассвете бойцы ГПСУ заметили „мопед“, который россияне запустили из Крыма. По беспилотнику открыли огонь из стрелкового оружия», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня

Дрон взорвался и упал в море, не долетев до определенной цели.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что уничтожили 223 иранских дрона-камикадзе Shahed-136 с первого дня их применения в Украине.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Одесская область Иран Госпогранслужба Украины Беспилотники Дроны Война России против Украины Shahed-136

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